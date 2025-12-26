Втрати ворога станом на 26 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 840 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1402 добу повномасштабної війни становлять 1 202 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 грудня втратила:

особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;

танків – 11 459 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23 804 (+3) од;

артилерійських систем – 35 509 (+74) од;

РСЗВ – 1 579 (+0) од;

засоби ППО – 1 264 (+1) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537) од;

крилаті ракети – 4 107 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 71 454 (+180) од;

спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 грудня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

