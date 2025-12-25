Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,05

EUR

49,68

+0,05

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,61

Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1401-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Уланове, Нововасилівка Сумської області; Тихе Дніпропетровської області; Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув шість авіабомб, здійснив 140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку, в районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог 21 раз атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався прорвати нашу оборону в напрямку Павлівки, отримав відсіч.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 25 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько