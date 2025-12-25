Запланована подія 2

Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1401-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли для поражения 6393 дронов-камикадзе и произвели 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Уланово, Нововасиловка Сумской области; Тихое Днепропетровской области; Железнодорожное, Терноватое, Воздвижовка, Луговское, Варваровка, Цветково, Прилуки, Гуляйполе, Запорожье, Новоданиловка, Новояковловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боеприкосновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил шесть авиабомб, совершил 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Дворичанское и в сторону Избицкого, Григорьевки и Колодезного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Купянска.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Дробышево, Шандриголово и в сторону Лимана.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Славянском направлении, в районах Северска, Дроновки и в направлении Резниковки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и направления Гришиного и Нового Шахового.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Зеленая Роща, Александроград, Вишневое, Рыбное, Согласие, Красногорское и Привольное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

В Гуляйпольском направлении враг 21 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Солодкое и Гуляйполе.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Ореховском направлении противник однажды пытался прорвать нашу оборону в направлении Павловки, получил отпор.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении три вражеских атаки закончились для противника безрезультатно.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Ольга Опенько