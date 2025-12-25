Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 860 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1401 добу повномасштабної війни становлять 1 201 230 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 грудня втратила:

особового складу – – близько 1 201 230 (+860) осіб;

танків – 11 456 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 23 801 (+5) од.;

артилерійських систем – 35 435 (+59) од.;

РСЗВ – 1 579 (+0) од.;

засоби ППО – 1 263 (+0) од.;

літаків – 434 (+0) од.. (підтверджено втрати у попередній період)

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 94 797 (+600) од.;

крилаті ракети – 4 107 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 71 274 (+149) од;

спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 грудня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

