Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 860 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1401 добу повномасштабної війни становлять 1 201 230 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 грудня втратила:
- особового складу – – близько 1 201 230 (+860) осіб;
- танків – 11 456 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 23 801 (+5) од.;
- артилерійських систем – 35 435 (+59) од.;
- РСЗВ – 1 579 (+0) од.;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.;
- літаків – 434 (+0) од.. (підтверджено втрати у попередній період)
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 94 797 (+600) од.;
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 274 (+149) од;
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 грудня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
