Потери врага по состоянию на 25 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 860 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1401 день полномасштабной войны составляют 1 201 230 человек.

Потери России в войне на 25 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 декабря потеряла:

личного состава – – около 1 201 230 (+860) человек;

танков – 11 456 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 23 801 (+5) ед;

артиллерийских систем – 35 435 (+59) ед;

РСЗО – 1 579 (+0) ед;

средства ПВО – 1263 (+0) ед;

самолетов – 434 (+0) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600) ед;

крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 71 274 (+149) ед;

специальная техника – 4029 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

