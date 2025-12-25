- Тип
Потери врага по состоянию на 25 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 860 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1401 день полномасштабной войны составляют 1 201 230 человек.
Потери России в войне на 25 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 декабря потеряла:
- личного состава – – около 1 201 230 (+860) человек;
- танков – 11 456 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23 801 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 35 435 (+59) ед;
- РСЗО – 1 579 (+0) ед;
- средства ПВО – 1263 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600) ед;
- крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 274 (+149) ед;
- специальная техника – 4029 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 декабря
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
