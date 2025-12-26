Потери врага по состоянию на 26 декабря 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1402 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 202 070 человек.

Потери России в войне на 26 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 декабря потеряла:

личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;

танков – 11 459 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 804 (+3) ед;

артиллерийских систем – 35 509 (+74) ед;

РСЗО – 1 579 (+0) ед;

средства ПВО – 1264 (+1) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537) ед;

крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 71 454 (+180) ед;

специальная техника – 4029 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 декабря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

