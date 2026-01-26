Запланована подія 2

Война Война
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 26 января 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1433-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 138 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3681 обстрел, в том числе 63 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Алексеево-Дружковка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Зеленое, Рождественское, Новое Поле, Зорница, Юрковка, Павловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемых авиабомба и совершив 80 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и сторону Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодец, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Орехово-Василовка и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Январское, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

на   Волынском и Полесском   направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько