Втрати ворога станом на 26 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1433 добу повномасштабної війни становлять 1 235 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 січня втратила:

особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб

танків – 11 608 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 951 (+1) од.

артилерійських систем – 36 644 (+32) од.

РСЗВ – 1 626 (+2) од.

засоби ППО – 1 286 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147) од.

спеціальна техніка – 4 051 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

