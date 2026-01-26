Потери врага по состоянию на 26 января 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1433 сутки полномасштабной войны составляют 1 235 060 человек.

Потери России в войне на 26 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 января потеряла:

личного состава – около 1 235 060 (+1 020) человек

танков – 11 608 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 951 (+1) ед.

артиллерийских систем – 36 644 (+32) ед.

РСЗО – 1 626 (+2) ед.

средства ПВО – 1286 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 75 906 (+147) ед.

специальная техника – 4051 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

