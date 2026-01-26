Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 26 января 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1433  сутки полномасштабной войны составляют 1 235 060 человек.

Потери России в войне на 26 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 января потеряла:

  • личного состава – около 1 235 060 (+1 020) человек
  • танков – 11 608 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 951 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 36 644 (+32) ед.
  • РСЗО – 1 626 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1286 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917) ед.
  • крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
  • корабли/катера – 28 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 75 906 (+147) ед.
  • специальная техника – 4051 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 26 января 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 26 января 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько