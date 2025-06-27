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Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1220-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2574 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Степногорск, Приморское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили 28 атак захватчиков. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиационных бомб, и произвел 273 обстрела, четыре из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодцев, Зеленой Долины, Торского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Северском направлении враг предпринял две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку от Торецкого, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраин сторону Владимировки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожья, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года
Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года


На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько