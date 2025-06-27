Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025 года

Продолжается 1220-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2574 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Степногорск, Приморское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили 28 атак захватчиков. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиационных бомб, и произвел 273 обстрела, четыре из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодцев, Зеленой Долины, Торского.

На Северском направлении враг предпринял две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку от Торецкого, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраин сторону Владимировки.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожья, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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