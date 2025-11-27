Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

Продолжается 1373-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4013 обстрелов, в том числе 60 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4388 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Партизанское Сумской области; Дружковка, Краматорск Донецкой области; Гавриловка, Диброва, Великомихайловка Днепропетровской области; Косовцево, Гуляйполе, Воздвижовка, Новое Поле Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом девять управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельникова, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника по направлению к населенным пунктам Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодцы, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении украинские воины отразили четыре атаки в районе Временного Яра и в сторону Предтечиного.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленая Роща, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 22 вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблоковое, Зеленая Роща и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

