Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1373-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4013 обстрелов, в том числе 60 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4388 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Партизанское Сумской области; Дружковка, Краматорск Донецкой области; Гавриловка, Диброва, Великомихайловка Днепропетровской области; Косовцево, Гуляйполе, Воздвижовка, Новое Поле Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом девять управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельникова, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника по направлению к населенным пунктам Песчаное и Петропавловка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодцы, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Краматорском направлении украинские воины отразили четыре атаки в районе Временного Яра и в сторону Предтечиного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Ялта и Дачное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленая Роща, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 22 вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблоковое, Зеленая Роща и в сторону Гуляйполя.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько