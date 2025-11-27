Втрати ворога станом на 27 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1373 добу повномасштабної війни становлять 1 169 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:

особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб;

танків – 11 373 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од;

артилерійських систем – 34 709 (+21) од;

РСЗВ – 1 550 (+1) од;

засоби ППО – 1 253 (+1) од;

літаків – 430 (+2) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од;

крилаті ракети – 3 995 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од;

спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

