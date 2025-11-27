- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-


Потери врага по состоянию на 27 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1373 сутки полномасштабной войны составляют 1 169 690 человек.
Потери России в войне на 27 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 169 690 (+1 140) человек;
- танков – 11 373 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 628 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 709 (+21) ед;
- РСЗО – 1 550 (+1) ед;
- средства ПВО – 1253 (+1) ед;
- самолетов – 430 (+2) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214) ед;
- крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 351 (+109) ед;
- специальная техника – 4008 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 27 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
