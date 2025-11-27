Потери врага по состоянию на 27 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1373 сутки полномасштабной войны составляют 1 169 690 человек.

Потери России в войне на 27 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 ноября потеряла:

личного состава – около 1 169 690 (+1 140) человек;

танков – 11 373 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 628 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 709 (+21) ед;

РСЗО – 1 550 (+1) ед;

средства ПВО – 1253 (+1) ед;

самолетов – 430 (+2) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214) ед;

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 351 (+109) ед;

специальная техника – 4008 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 27 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

