Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

Продолжается 1344-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4518 обстрелов, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Днепр, Новоалександровка Днепропетровской области; Ровнополье, Железнодорожное, Успеновка, Белогорье, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три вражеских артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновений. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населённого пункта Песчаное и в сторону Шейковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровой Яр, Дробышево, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

