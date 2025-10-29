Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

война, ВСУ, дрон, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1344-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4518 обстрелов, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Днепр, Новоалександровка Днепропетровской области; Ровнополье, Железнодорожное, Успеновка, Белогорье, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три вражеских артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновений. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло восемь боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населённого пункта Песчаное и в сторону Шейковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровой Яр, Дробышево, Александровка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежное.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько