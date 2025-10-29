Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, дрон, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Дніпро, Новоолександрівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько