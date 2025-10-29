Карта бойових дій в Україні на 29 жовтня 2025 року

Триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Дніпро, Новоолександрівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.