Карта боевых действий в Украине на 3 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1500-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 230 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 63 авиационных удара, сбросив 213 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9058 дронов-камикадзе и осуществил 3788 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Коломийцы, Зеленая Долина, Подгавриловка, Просяна, Александровка и Екатериновка в Днепропетровской области; в Запорожье от авиаударов пострадали Любицкое, Омельник, Барвиновка, Долинка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Омельник, Широкое, Копани, Ровно, Новоселовка, Орехов и Преображенка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, один логистический хаб и один пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения с врагом. Противник нанес один авиаудар, сбросил четыре авиабомба, совершил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица и Ветеринарное.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Новая Кругляковка и Новоосиново.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя по направлениям населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Новоегоровка, Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли пять попыток кафиров продвинуться вперед в районах Рай-Александровки и Платоновки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Бересток, Степановка, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка и сторону Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал 21 раз в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Вороне, Красногорское и в сторону населенных пунктов Ивановка, Андреевка-Клевцово, Сосновка, Степное, Вишневое, Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 40 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Елена Константиновка, Староукраинка, Прилуки, Варваровка, Железнодорожное, Святопетровка, Доброполье, Сладкое, Мирное, Зеленое, Гуляйпольское, Волшебное.

На Ореховском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степногорск, Степное и в сторону населенных пунктов Новоданиловка, Лукьяновское и Приморское.

На Приднепровском направлении нашими воинами отражены два штурмовых действия противника в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько