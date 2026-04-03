Втрати ворога станом на 3 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1500 добу повномасштабної війни становлять 1 301 260 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 квітня втратила:

особового складу – близько 1 301 260 (+1 230) осіб;

танків – 11 833 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 340 (+6) од;

артилерійських систем – 39 293 (+65) од;

РСЗВ – 1 713 (+0) од;

засоби ППО – 1 338 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 214 629 (+1 236) од;

крилаті ракети – 4 491 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 86 950 (+177) од;

спеціальна техніка – 4 109 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

24 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

збито/подавлено 515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

