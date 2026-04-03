Втрати ворога станом на 3 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1500 добу повномасштабної війни становлять 1 301 260 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 301 260 (+1 230) осіб;
- танків – 11 833 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 340 (+6) од;
- артилерійських систем – 39 293 (+65) од;
- РСЗВ – 1 713 (+0) од;
- засоби ППО – 1 338 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 214 629 (+1 236) од;
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 950 (+177) од;
- спеціальна техніка – 4 109 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 24 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К;
- збито/подавлено 515 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
