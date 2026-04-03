Потери врага по состоянию на 3 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1500 сутки полномасштабной войны составляют 1301260 человек.

Потери России в войне на 3 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 апреля потеряла:

личного состава – около 1 301 260 (+1 230) человек;

танков – 11 833 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 340 (+6) ед;

артиллерийских систем – 39 293 (+65) ед;

РСЗО – 1 713 (+0) ед;

средства ПВО – 1338 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 214 629 (+1 236) ед;

крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 86 950 (+177) ед;

специальная техника – 4109 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

24 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

сбито/подавлено 515 враждебных БПЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.

