Потери врага по состоянию на 3 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1500 сутки полномасштабной войны составляют 1301260 человек.
Потери России в войне на 3 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 301 260 (+1 230) человек;
- танков – 11 833 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 340 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 39 293 (+65) ед;
- РСЗО – 1 713 (+0) ед;
- средства ПВО – 1338 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 214 629 (+1 236) ед;
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 86 950 (+177) ед;
- специальная техника – 4109 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 24 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- сбито/подавлено 515 враждебных БПЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
