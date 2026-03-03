Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

Продолжается 1469-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 152 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 84 авиационных ударов, сбросил 282 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8437 дронов-камикадзе и осуществил 3645 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 78 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка Днепропетровской области; Барвиновка, Воздвижовка, Волшебное, Долинка, Любицкое, Верхняя Терса, Копани, Широкое, Железнодорожное, Гуляйпольское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четырех авиаударов, с применением девяти авиабомб, совершил 137 обстрелов, из которых семь – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышева, Лимана и в районе Среднего.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное, Резниковка и в сторону Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Александро-Шультино, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Терново, Калиновское, Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 40 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветочного, Железнодорожного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского, Староукраинки.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом неподалеку от Плавнов и Степногорска.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

