Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1469-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 152 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 84 авиационных ударов, сбросил 282 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8437 дронов-камикадзе и осуществил 3645 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 78 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка Днепропетровской области; Барвиновка, Воздвижовка, Волшебное, Долинка, Любицкое, Верхняя Терса, Копани, Широкое, Железнодорожное, Гуляйпольское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес четырех авиаударов, с применением девяти авиабомб, совершил 137 обстрелов, из которых семь – с применением РСЗО.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанских Хуторов.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышева, Лимана и в районе Среднего.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное, Резниковка и в сторону Озерного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Александро-Шультино, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки, Константиновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Терново, Калиновское, Согласие.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 40 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветочного, Железнодорожного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского, Староукраинки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом неподалеку от Плавнов и Степногорска.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько