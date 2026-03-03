Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 3 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 790 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1469 добу повномасштабної війни становлять 1 268 520 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 березня втратила:

  • особового складу — близько 1 268 520 (+790) осіб;
  • танків — 11 718 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 24 131 (+20) од.;
  • артилерійських систем — 37 842 (+47) од.;
  • РСЗВ — 1 665 (+0) од.;
  • засобів ППО — 1 319 (+6) од.;
  • літаків — 435 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 348 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529) од.;
  • крилатих ракет — 4 384 (+0) од.;
  • кораблів і катерів — 30 (+1) од.;
  • підводних човнів — 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 80 992 (+235) од.;
  • спеціальної техніки — 4 076 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 3 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько