Втрати ворога станом на 3 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 790 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1469 добу повномасштабної війни становлять 1 268 520 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 березня втратила:
- особового складу — близько 1 268 520 (+790) осіб;
- танків — 11 718 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 24 131 (+20) од.;
- артилерійських систем — 37 842 (+47) од.;
- РСЗВ — 1 665 (+0) од.;
- засобів ППО — 1 319 (+6) од.;
- літаків — 435 (+0) од.;
- гелікоптерів — 348 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529) од.;
- крилатих ракет — 4 384 (+0) од.;
- кораблів і катерів — 30 (+1) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 80 992 (+235) од.;
- спеціальної техніки — 4 076 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
