Втрати ворога станом на 3 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 790 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1469 добу повномасштабної війни становлять 1 268 520 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 березня втратила:

особового складу — близько 1 268 520 (+790) осіб;

танків — 11 718 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 24 131 (+20) од.;

артилерійських систем — 37 842 (+47) од.;

РСЗВ — 1 665 (+0) од.;

засобів ППО — 1 319 (+6) од.;

літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 348 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529) од.;

крилатих ракет — 4 384 (+0) од.;

кораблів і катерів — 30 (+1) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 80 992 (+235) од.;

спеціальної техніки — 4 076 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

