Потери врага по состоянию на 3 марта 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1469 сутки полномасштабной войны составляют 1 268 520 человек.
Потери России в войне на 3 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 марта потеряла:
- личного состава - около 1 268 520 (+790) человек;
- танков - 11 718 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 24 131 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 37 842 (+47) ед;
- РСЗО - 1 665 (+0) ед;
- средств ПВО - 1 319 (+6) ед;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 348 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 154 698 (+1 529) ед;
- крылатых ракет - 4 384 (+0) ед;
- кораблей и катеров - 30 (+1) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 80 992 (+235) ед;
- специальной техники - 4 076 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 127 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.