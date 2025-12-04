Карта боевых действий в Украине на 4 декабря 2025 года

Продолжается 1380-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 декабря 2025 года

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4301 обстрел, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемых авиационных бомбы, совершил 203 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарне, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, и в сторону Софийского.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в Прилук, Доброполье и Варваровки.

На Ореховском направлении враг не предпринимал наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

