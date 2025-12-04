Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 4 декабря 2025 года

Карта боевых действий в Украине на 4 декабря 2025 года
Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1380-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 декабря 2025 года

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4301 обстрел, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемых авиационных бомбы, совершил 203 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько