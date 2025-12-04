Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1380 добу повномасштабної війни становлять 1 177 370 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб;
  • танків – 11 396 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 809 (+29) од;
  • РСЗВ – 1 556 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од;
  • літаків – 430 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од;
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од;
  • спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження  повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько