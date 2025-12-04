Потери врага по состоянию на 4 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1380 сутки полномасштабной войны составляют 1177370 человек.

Потери России в войне на 4 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 декабря потеряла:

личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек;

танков – 11 396 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 685 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 809 (+29) ед;

РСЗО – 1 556 (+1) ед;

средства ПВО – 1253 (+0) ед;

самолетов – 430 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245) ед;

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 813 (+125) ед;

специальная техника – 4012 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 4 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 14 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

