Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1350-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 163 боевых столкновений.

Вчера противник нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4574 обстрела, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6411 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Константиновка, Дружковка Донецкой области; Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области; Малиновка, Красное, Малокатериновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БПЛА и пять артиллерийских систем врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 159 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышева, Ставков, Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоэкономическое, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покров, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороно, Степное, Алексеевка, Вербовое, Нововасиловское, Павловка, Кирпичное, Успеновка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наши воины отразили две атаки врага, в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько