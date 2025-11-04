Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 840 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1350 добу повномасштабної війни становлять 1 145 670 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:

особового складу — близько 1 145 670 (+840) осіб;

танків — 11 326 (+5);

бойових броньованих машин — 23 532 (+1);

артилерійських систем — 34 249 (+42);

РСЗВ — 1 535 (+1);

засобів ППО — 1 235 (+0);

літаків — 428 (+0);

гелікоптерів — 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425);

крилатих ракет — 3 918 (+0);

кораблів / катерів — 28 (+0);

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93);

спеціальної техніки — 3 990 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

