Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Наличный курс:

USD

42,05

41,97

EUR

48,76

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 4 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1350 сутки полномасштабной войны составляют 1145670 человек.

Потери России в войне на 4 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:

  • личного состава - около 1 145 670 (+840) человек;
  • танков - 11 326 (+5);
  • боевых бронированных машин - 23 532 (+1);
  • артиллерийских систем - 34 249 (+42);
  • РСЗО - 1 535 (+1);
  • средств ПВО - 1235 (+0);
  • самолетов - 428 (+0);
  • вертолетов - 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 860 (+425);
  • крылатых ракет - 3 918 (+0);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 66 504 (+93);
  • специальной техники - 3 990 (+1).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 4 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА на 14 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 4 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько