Потери врага по состоянию на 4 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1350 сутки полномасштабной войны составляют 1145670 человек.
Потери России в войне на 4 ноября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:
- личного состава - около 1 145 670 (+840) человек;
- танков - 11 326 (+5);
- боевых бронированных машин - 23 532 (+1);
- артиллерийских систем - 34 249 (+42);
- РСЗО - 1 535 (+1);
- средств ПВО - 1235 (+0);
- самолетов - 428 (+0);
- вертолетов - 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 860 (+425);
- крылатых ракет - 3 918 (+0);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 66 504 (+93);
- специальной техники - 3 990 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 4 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА на 14 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
