Потери врага по состоянию на 4 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1350 сутки полномасштабной войны составляют 1145670 человек.

Потери России в войне на 4 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:

личного состава - около 1 145 670 (+840) человек;

танков - 11 326 (+5);

боевых бронированных машин - 23 532 (+1);

артиллерийских систем - 34 249 (+42);

РСЗО - 1 535 (+1);

средств ПВО - 1235 (+0);

самолетов - 428 (+0);

вертолетов - 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 860 (+425);

крылатых ракет - 3 918 (+0);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 66 504 (+93);

специальной техники - 3 990 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 4 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА на 14 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.