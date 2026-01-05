- Тип
Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Продолжается 1412-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 января 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 229 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, совершил 4 016 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 232 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Орехов, Преображенка, Прилуки, Зелёное Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БПЛА противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов, в том числе один из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголовки и в сторону Избицкого и Кутьковки.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодезное и Торское.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Плещеевки, Александро-Шультиного, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка.
На Гуляйпольском направлении в Силы обороны отразили 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.
На Ореховском направлении враг предпринял восемь попыток прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степное.
На Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
