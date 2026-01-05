Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1412-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 229 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, совершил 4 016 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 232 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Орехов, Преображенка, Прилуки, Зелёное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов, в том числе один из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголовки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодезное и Торское.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Плещеевки, Александро-Шультиного, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении в Силы обороны отразили 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Ореховском направлении враг предпринял восемь попыток прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степное.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько