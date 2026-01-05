Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026 года

Продолжается 1412-й день полномасштабной войны в Украине .

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 229 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, совершил 4 016 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 232 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Орехов, Преображенка, Прилуки, Зелёное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов, в том числе один из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголовки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодезное и Торское.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Плещеевки, Александро-Шультиного, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении в Силы обороны отразили 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

На Ореховском направлении враг предпринял восемь попыток прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

