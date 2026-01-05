Запланована подія 2

Читать на русском

Втрати ворога станом на 5 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1412 добу повномасштабної війни становлять 1 212 520 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб.
  • танків – 11 507 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од.
  • артилерійських систем – 35 785 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 592 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 268 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169) од.
  • спеціальна техніка – 4 036 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 5 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження  повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 5 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

