Втрати ворога станом на 5 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1412 добу повномасштабної війни становлять 1 212 520 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 січня втратила:
- особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб.
- танків – 11 507 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од.
- артилерійських систем – 35 785 (+29) од.
- РСЗВ – 1 592 (+2) од.
- засоби ППО – 1 268 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 036 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни
Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
