Потери врага по состоянию на 5 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1412 год полномасштабной войны составляют 1 212 520 человек.
Потери России в войне на 5 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 января потеряла:
- личного состава – около 1 212 520 (990) человек.
- танков – 11 507 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 23 857 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 35 785 (+29) ед.
- РСЗО – 1 592 (+2) ед.
- средства ПВО – 1268 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) ед.
- крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 945 (+169) ед.
- специальная техника – 4036 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны
Зафиксировано попадание баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
