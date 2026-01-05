Потери врага по состоянию на 5 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1412 год полномасштабной войны составляют 1 212 520 человек.

Потери России в войне на 5 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 января потеряла:

личного состава – около 1 212 520 (990) человек.

танков – 11 507 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 23 857 (+2) ед.

артиллерийских систем – 35 785 (+29) ед.

РСЗО – 1 592 (+2) ед.

средства ПВО – 1268 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) ед.

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 72 945 (+169) ед.

специальная техника – 4036 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

