Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 6 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1503-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных Варваровка, Цветково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Железнодорожное, Новоселовка, Долинка, Камышеваха, Новояковлевка Запорожской области; Разлив и Зоровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления БПЛА и еще один важный объект.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес один авиационный удар с применением трех КАБ, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано одно боеприкосновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населённых пунктов Копанки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и Резниковки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Ровно, Удачное, Муравко, Новопавловка и Филиал.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Январское, Красногорское и в сторону Сосновки, Степного, Вербового, Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении противник проводил три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

