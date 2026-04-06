Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1503 добу повномасштабної війни становлять 1 304 490 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 квітня втратила:

особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб

танків – 11 841 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.

артилерійських систем – 39 497 (+58) од.

РСЗВ – 1 719 (+0) од.

засоби ППО – 1 338 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.

крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.

спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

