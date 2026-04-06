Потери врага по состоянию на 6 апреля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1503 сутки полномасштабной войны составляют 1 304 490 человек.

Потери России в войне на 6 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 апреля потеряла:

личного состава – около 1 304 490 (+940) человек

танков – 11 841 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 360 (+10) ед.

артиллерийских систем – 39 497 (+58) ед.

РСЗО – 1 719 (+0) ед.

средства ПВО – 1338 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953) ед.

крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259) ед.

специальная техника – 4 112 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

