Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2026 года

Продолжается 1564-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 269 боевых столкновений.

По уточненной информации вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету и совершил 96 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10064 дрона-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и пять артиллерийских средств противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех КАБ, осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодязного.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы.

В Лиманском направлении враг 29 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Заречного, Дробышевого и в сторону Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал девять раз, вблизи Закотного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял четыре бесполезных попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка, Миньковка, Часов Яр и в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки, вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Торецкое и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал 11 раз, в районах Январского, Зеленого Роща, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районе Прилук, зЗлагоды, Рыбного, Святопетровки, Железнодорожного и в сторону Доброполья, Воздвижовки, Горького, Гуляйпольского, Цветочного, Верхней Терсы, Староукраинки, Чаривного.

В Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное.

В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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