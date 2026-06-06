Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

Триває 1564-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 269 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

На Лиманському напрямку ворог 29 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував дев’ять разів, поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка, Міньківка, Часів Яр та у напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Торецьке та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів, у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та у бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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