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Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

Війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1564-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 269 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 29 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував дев’ять разів, поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка, Міньківка, Часів Яр та у напрямку Малинівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Торецьке та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Новопідгороднє.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів, у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та у бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки, Чарівного.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько