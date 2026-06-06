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Втрати ворога станом на 6 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1380 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1562 добу повномасштабної війни становлять 1 372 270 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 червня втратила:
- особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб;
- танків – 11 983 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.;
- артилерійських систем – 43 397 (+82) од.;
- РСЗВ – 1 837 (+5) од.;
- засоби ППО – 1 405 (+1) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.;
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.;
- кораблі / катери – 33 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 103 658 (+358) од.;
- спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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