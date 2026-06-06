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Втрати ворога станом на 6 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1380 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1562 добу повномасштабної війни становлять 1 372 270 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб;
  • танків – 11 983 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.;
  • артилерійських систем – 43 397 (+82) од.;
  • РСЗВ – 1 837 (+5) од.;
  • засоби ППО – 1 405 (+1) од.;
  • літаків – 436 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.;
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.;
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 103 658 (+358) од.;
  • спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 6 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  Збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 6 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько