Втрати ворога станом на 6 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1380 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1562 добу повномасштабної війни становлять 1 372 270 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб;

танків – 11 983 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.;

артилерійських систем – 43 397 (+82) од.;

РСЗВ – 1 837 (+5) од.;

засоби ППО – 1 405 (+1) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.;

кораблі / катери – 33 (+0) од.;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 103 658 (+358) од.;

спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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