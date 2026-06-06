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Потери врага по состоянию на 6 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1380 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1562 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 372 270 человек.
Потери России в войне на 6 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 июня потеряла:
- личного состава – около 1 372 270 (1380) человек;
- танков – 11 983 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 696 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 43 397 (+82) ед;
- РСЗО – 1 837 (+5) ед.;
- средства ПВО – 1405 (+1) ед.;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1585 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 331 818 (+2046) ед;
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 103 658 (+358) ед;
- специальная техника – 4253 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбиты/подавлены 249 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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