Потери врага по состоянию на 6 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1380 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1562 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 372 270 человек.

Потери России в войне на 6 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 июня потеряла:

личного состава – около 1 372 270 (1380) человек;

танков – 11 983 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 696 (+12) ед;

артиллерийских систем – 43 397 (+82) ед;

РСЗО – 1 837 (+5) ед.;

средства ПВО – 1405 (+1) ед.;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1585 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 331 818 (+2046) ед;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 103 658 (+358) ед;

специальная техника – 4253 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбиты/подавлены 249 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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