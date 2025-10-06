Карта боевых действий в Украине на 6 октября 2025 года

Продолжается 1321-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 октября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 231 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 5490 дронов-камикадзе и произвел 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Запорожье, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили двенадцать атак россиян. Противник нанес три авиационные удара, в общей сложности сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал двенадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышева.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло тринадцать боеприкосновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах Александро-Калинового, Клебан-Быка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверевое, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецко.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Январское, Новоегоровка, Терново, Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малиевка, Березово, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

