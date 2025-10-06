Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон, військовий, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1321 добу повномасштабної війни становлять 1 116 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1116340 (+1090) осіб;
  • танків – 11235 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 23313 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 33464 (+18) од.;
  • РСЗВ – 1516 (+0) од.;
  • засоби ППО – 1223 (+1) од.;
  • літаків – 427 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 346 (+0).;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363);
  • крилаті ракети – 3841 (+38);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63);
  • спеціальна техніка – 3971 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

