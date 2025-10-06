Потери врага по состоянию на 6 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1321 год полномасштабной войны составляют 1 116 340 человек.

Потери России в войне на 6 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 октября потеряла:

личного состава – около 1116340 (+1090) человек;

танков – 11235 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23313 (+14) ед;

артиллерийских систем – 33464 (+18) ед;

РСЗО – 1516 (+0) ед.;

средства ПВО – 1223 (+1) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0).;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 67226 (+363);

крылатые ракеты – 3841 (+38);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 496 (+63);

специальная техника – 3971 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 6 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

