Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Потери врага по состоянию на 6 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1321 год полномасштабной войны составляют 1 116 340 человек.

Потери России в войне на 6 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 октября потеряла:

  • личного состава – около 1116340 (+1090) человек;
  • танков – 11235 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23313 (+14) ед;
  • артиллерийских систем – 33464 (+18) ед;
  • РСЗО – 1516 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 1223 (+1) ед;
  • самолетов – 427 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0).;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 67226 (+363);
  • крылатые ракеты – 3841 (+38);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 63 496 (+63);
  • специальная техника – 3971 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 6 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 6 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 6 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько