Потери врага по состоянию на 6 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1321 год полномасштабной войны составляют 1 116 340 человек.
Потери России в войне на 6 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 октября потеряла:
- личного состава – около 1116340 (+1090) человек;
- танков – 11235 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23313 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 33464 (+18) ед;
- РСЗО – 1516 (+0) ед.;
- средства ПВО – 1223 (+1) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0).;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 67226 (+363);
- крылатые ракеты – 3841 (+38);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 496 (+63);
- специальная техника – 3971 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 6 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
