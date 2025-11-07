Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

ссу, война, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1353-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4916 обстрелов, в том числе 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Отрадное, Орестополь, Покровское, Малиновка Днепропетровской области; Доброполье, Терноватое, Запорожье, Широкое, Солнечное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четырех авиаударов, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 189 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономическое, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежное.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороне, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции сил обороны в направлении Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько