Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1353 добу повномасштабної війни становлять 1 148 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 148 910 (+1170) осіб;
- танків – 11 330 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од;
- артилерійських систем – 34 301 (+13) од;
- РСЗВ – 1 535 (+0) од;
- засоби ППО – 1 238 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од;
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од;
- спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
