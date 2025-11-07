Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1353 добу повномасштабної війни становлять 1 148 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:

особового складу – близько 1 148 910 (+1170) осіб;

танків – 11 330 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од;

артилерійських систем – 34 301 (+13) од;

РСЗВ – 1 535 (+0) од;

засоби ППО – 1 238 (+1) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од;

крилаті ракети – 3 918 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од;

спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

