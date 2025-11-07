Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 7 ноября 2025 – Генштаб ВСУ

дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1353 сутки полномасштабной войны составляют 1 148 910 человек.

Потери России в войне на 7 ноября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 148 910 (1170) человек;
  • танков – 11 330 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 543 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 34 301 (+13) ед;
  • РСЗО – 1 535 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1238 (+1) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 678 (+248) ед;
  • крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 723 (+65) ед;
  • специальная техника – 3993 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 ноября 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 7 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 ноября 2025 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

