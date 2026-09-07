Карта боевых действий в Украине на 7 сентября 2026 года

Продолжается 1657-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8812 дронов-камикадзе и совершили 2646 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Писаревка, Уланово, Прогресс, Хотинь, Иволжанское, Товстодубово и Ястребщина. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Ямполь, Писаревка и Вакаловщина.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили один вражеский штурм в направлении Большого Прикола.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого и Старицы, а также в Устиновке и Домашнем.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Глушковки, Куриловки и Ковшаровки, а также в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Дибровы, Ставков и Лимана, а также в направлениях Новосергиевки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Озерного и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районе Константиновки, а также в направлениях Новоселовки и Торецкого.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 43 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Торецкая, Софиевки, Свободного, Дорожного, Нового Донбасса, Матяшевого, Шевченко, Черниговки, Доброполья, Мирного, Васильевки, Новосерьевки и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвиженки, Косовцево, Верхней Терсы и Цветкового.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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