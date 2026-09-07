Втрати ворога станом на 7 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 540 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1657 добу повномасштабної війни становлять 1 497 980 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 вересня втратила:

особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб;

танків – 12 332 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.;

артилерійських систем – 49 311 (+51) од.;

РСЗВ – 2 103 (+7) од.;

засобів ППО – 1 609 (+4) од.;

літаків – 441 (+0) од.;

гелікоптерів – 355 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од.;

крилатих ракет – 5 070 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 145 026 (+591) од.;

спеціальної техніки – 4 647 (+3) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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