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Втрати ворога станом на 7 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 540 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1657 добу повномасштабної війни становлять 1 497 980 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб;
- танків – 12 332 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.;
- артилерійських систем – 49 311 (+51) од.;
- РСЗВ – 2 103 (+7) од.;
- засобів ППО – 1 609 (+4) од.;
- літаків – 441 (+0) од.;
- гелікоптерів – 355 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од.;
- крилатих ракет – 5 070 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 145 026 (+591) од.;
- спеціальної техніки – 4 647 (+3) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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