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Потери врага по состоянию на 7 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1657 сутки полномасштабной войны составляют 1 497 980 человек.
Потери России в войне на 7 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 497 980 (+1 540) человек;
- танков – 12 332 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 284 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 49 311 (+51) ед;
- РСЗО – 2 103 (+7) ед;
- средств ПВО – 1609 (+4) ед.;
- самолетов – 441 (+0) ед;
- вертолетов – 355 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2516 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473) ед;
- крылатых ракет – 5 070 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 145 026 (+591) ед;
- специальной техники – 4 647 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, дрон других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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