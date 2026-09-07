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Потери врага по состоянию на 7 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1657 сутки полномасштабной войны составляют 1 497 980 человек.

Потери России в войне на 7 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1 497 980 (+1 540) человек;
  • танков – 12 332 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 284 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 49 311 (+51) ед;
  • РСЗО – 2 103 (+7) ед;
  • средств ПВО – 1609 (+4) ед.;
  • самолетов – 441 (+0) ед;
  • вертолетов – 355 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2516 (+9) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473) ед;
  • крылатых ракет – 5 070 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 145 026 (+591) ед;
  • специальной техники – 4 647 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, дрон других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

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