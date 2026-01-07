Карта боевых действий в Украине на 7 января 2026 года

Продолжается 1415-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 221 боевое столкновение.

Вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и произвели 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Воздвижовка, Прилуки, Юльевка, Зеленое, Верхняя Терса Запорожской области; Гавриловка Днепропетровской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и произвел 82 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Мирного, Заречного, Дерилового, Карповки, Среднего и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергеевка, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаева и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Согласие и в сторону Алексеевки и Ивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 48 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .