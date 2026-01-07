Втрати ворога станом на 7 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1415 добу повномасштабної війни становлять 1 214 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 січня втратила:

особового складу – близько 1 214 500 (+1 040) осіб;

осіб; танків – 11 515 (+3) од.;

од.; бойових броньованих машин – 23 865 (+2) од.;

од.; артилерійських систем – 35 857 (+26) од.;

од.; РСЗВ – 1 595 (+2) од.;

од.; засоби ППО – 1 269 (+0) од.;

літаків – 434 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406) од.;

од.; крилаті ракети – 4 137 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 224 (+122) од.;

од.; спеціальна техніка – 4 037 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

