Втрати ворога станом на 7 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1415 добу повномасштабної війни становлять 1 214 500 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 січня втратила:
- особового складу – близько 1 214 500 (+1 040) осіб;
- танків – 11 515 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 23 865 (+2) од.;
- артилерійських систем – 35 857 (+26) од.;
- РСЗВ –1 595 (+2) од.;
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.;
- літаків – 434 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 849 (+406) од.;
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 224 (+122) од.;
- спеціальна техніка – 4 037 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
