Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

война, ВСУ, техника
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1384-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло зафиксировано 164 боевых столкновения.

Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4180 обстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Юриево Сумской области; Подолы Харьковской области; Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб, и произвел 168 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришиного, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Давное, Зверье.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороно, Согласие, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении противник однажды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько