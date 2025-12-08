- Тип
Карта боевых действий в Украине на 8 декабря 2025 года
Продолжается 1384-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 декабря 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло зафиксировано 164 боевых столкновения.
Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4180 обстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе.
Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Юриево Сумской области; Подолы Харьковской области; Орехов Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб, и произвел 168 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска
На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришиного, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Давное, Зверье.
На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороно, Согласие, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении противник однажды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
