Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1384 добу повномасштабної війни становлять 1 181 680 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб.
- танків – 11 403 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 917 (+10) од.
- РСЗВ – 1 562 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.
- крилаті ракети – 4 058 (+4) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.
- спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
