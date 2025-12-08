Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1384 добу повномасштабної війни становлять 1 181 680 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 грудня втратила:

особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб.

танків – 11 403 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.

артилерійських систем – 34 917 (+10) од.

РСЗВ – 1 562 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 431 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.

крилаті ракети – 4 058 (+4) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.

спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.